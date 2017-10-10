Минэкономики поддерживает снижение беспошлинного порога для интернет-посылок

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в целом поддерживает идею снижения порога беспошлинного ввоза интернет-товаров в Россию.

Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ». «Важно понимать, что условия для производителей в России и других странах должны быть, конечно, одинаковые для того, чтобы была справедливая конкуренция. Разница налогообложения искажает эту историю», - приводит издание слова Орешкина. Правда, никаких конкретных цифр он не назвал — вопрос, по мнению министра, требует «проработки и общественного обсуждения».

Напомним, согласно проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы, норма беспошлинного ввоза товаров для личных целей снизится с 1 тыс. евро до 20 евро уже с 1 июля 2018 года. Однако окончательное решение не принято до сих пор. «Фонтанка» подробно писала об этой ситуации.