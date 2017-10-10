«Яндекс» выпустил в люди «Алису», с которой раньше разговаривал Путин

Голосовой помощник «Алиса» 10 октября представляет поисковик «Яндекс». Она, по идее разработчиков, должна стать для пользователей чем-то вроде интеллектуального приятеля, которого всегда можно спросить, где лучше выпить кофе или как пройти в библиотеку. Ранее ее возможности оценил президент Владимир Путин.

Как сообщает в официальном релизе компания, «Алиса» — помощник, не ограниченный набором заранее заданных ответов. Она может помочь найти в Интернете информацию о том, где поужинать, какая завтра погода и многое другое.

При этом разработчики программы уверены, что с «Алисой» можно поболтать как с человеком. Например, у неё можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» — а не диктовать что-то вроде «кофейня, улица Космонавтов». «Алиса» заглянет в «Яндекс.Справочник» и предложит подходящее место. При этом помощник распознаёт и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способен импровизировать.

«Алиса» не просто голосовой помощник, она — персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора», – говорится в релизе.

Сначала, как писала «Фонтанка», в программу загрузили диалоги из классической литературы от Гоголя до Толстого. Однако после общения с ней «складывалось ощущение, будто после диалога с «хозяином» она «пойдёт и повесится». Тогда в «Алису» загрузили диалоги из twitter, очищенные от мата.

Одним из первых сторонних пользователей с «Алисой» разговаривал Владимир Путин, который 21 сентября приезжал в офис компании поздравить с грядущим юбилеем. Президент спросил «Алису» в первую очередь, не обижают ли её. Разработкой он остался доволен.

Отметим, что программа говорит голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Помощник умеет работать с несколькими сервисами «Яндекса», в том числе с «Поиском», «Картами», «Музыкой» и «Погодой». Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — например, посоветовать фильм или вызвать такси.