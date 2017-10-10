Минобороны: ВКС России уничтожили экономическую инфраструктуру ИГ в Сирии

Военно-космические силы России ликвидировали экономическую инфраструктуру террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) в Сирии.

Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. По его сведениям, военные пресекают все попытки возобновления добычи и продажи углеводородов террористами. «Источников финансирования закупок вооружения и боеприпасов, а также вербовки наемников у ИГИЛ в Сирии нет»,— приводит издание слова Конашенкова.

Напомним, за последнее время Минобороны несколько раз сообщало об успехах на сирийском направлении — так, 6 октября Конашенков заявил, что под контролем боевиков осталось менее 10% территории страны.