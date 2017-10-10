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10.10.2017 10:00

За 9 месяцев Петербург получил 74,1% от запланированных доходов

Доходная часть городского бюджета исполнена за 9 месяцев 2017 года на 74,1%, Петербург получил 373,2 млрд рублей. Расходные статьи освоены на 64,5%, или 369,7 млрд.

 

Такие цифры содержатся в профильном докладе, который 10 октября предполагается рассмотреть на заседании правительства в Смольном, посвященном проекту бюджета на ближайший трехлетний период и исполнению по текущему году. На собственные доходы приходится 95,7% всех поступлений. По большей части, речь идет о НДФЛ (42,3%) и налоге на прибыль организаций (29,2%). Доля налога на имущество – 6,4%. Сообщается, что доходы города выросли на 8,8% по сравнению с прошлым годом. В части освоения бюджетных средств в лидерах госпрограммы «Социальная поддержка граждан» (71,5%), «Содействие занятости населения» (70,8%), «Обеспечение доступным жильем» (70,7%).

 

Доходы бюджета Петербурга в 2017 году должны составить 503,6 млрд рублей, расходы – 573,4 млрд. В следующем году, согласно проекту, эти показатели составят 538,6 млрд и 587,5 млрд соответственно.


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