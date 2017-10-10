На Мойке теплоход пришварторвался и перекрыл реку

Петербуржцев обеспокоила швартовка теплохода на реке Мойке утром 10 октября. Горожане предположили, что водное движение в центре Северной столицы может быть заблокировано.

Читатели «Фонтанки» заметили необычное положение прогулочного судна, которое встало перпендикулярно набережной, а движение других теплоходов стало невозможным.

Тревога оказалась ложной. Никаких заявок о сбоях в движении на воде специалистам не поступало. Кроме того, в этом месте (близ Генерального штаба) сейчас не проходят туристические экскурсии. Теплоходы здесь только швартуются.

Водные прогулки в октябре в основном проходят по Неве. Спрос на них уже спал в связи с окончанием туристического сезона.