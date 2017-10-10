СМИ: Умер «заряжавший воду» Аллан Чумак

Аллан Чумак, целитель, ставший известным в конце 80-х благодаря телевизионным сеансам, скончался в Москве. Об этом пишут столичные СМИ со ссылкой на посты его друзей в Facebook.

В частности, телеведущий Дмитрий Гордон утром около полуночи с 9 на 10 октября написал, что в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак: «выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать».

Чумак был популярен в 1980-х годах, когда ТВ показывало его сеансы по «зарядке» воды, кремов, мазей и многого другого через телеэкраны. Он является автором ряда книг, среди которых «Тем, кто верит в чудо», «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».