В Петербурге бывший сотрудник полиции получил уголовное дело за 4 пули в оппонента

Уголовное дело возбудили в отношении 53-летнего бывшего сотрудника полиции, который всадил четыре пули в петербуржца.

Как стало известно «Фонтанке», 9 октября полиция возбудило дело по статье «Хулиганство». Причиной стал конфликт между двумя мужчинами у дома №20 по улице Константина Заслонова.

В ходе ссоры бывший сотрудник органов не менее четырёх раз выстрелил из травматического пистолета в 28-летнего оппонента. Полученные потерпевшим травмы эксперты оценили как лёгкий вред здоровью.

Обидчика молодого человека быстро нашли и задержали. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде.