РЖД планирует рост тарифов

ОАО «РЖД» рассчитывает на долгосрочный рост тарифов на свои услуги — на 4% плюс еще 2% инфраструктурной надбавки в 2018-м, а в последующие годы по принципу «инфляция минус 0,1%».

Об этом 10 октября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года. Согласно документу, выручка монополии должна вырасти за 8 лет в 1,8 раза — до 2,8 трлн руб., EBITDA — в 2,4 раза (до 758 млрд руб.), а прибыль – в 28 раз (до 184,3 млрд руб.).

Программа предполагает, что погрузка и грузооборот вырастут на 2,2% и 3,1% в худшем случае (базовый сценарий развития компании). Погрузка может достичь от 1,49 до 1,63 млрд тонн. Однако для этого государство должно гарантировать рост тарифов на услуги монополии.

Эксперты «Коммерсанта» считают, что цифры «заведомо нереалистичны», «единственная неабстрактная величина в этом документе — высокая ставка индексации тарифа», - заявил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.