В Петербурге телефонные террористы 114 раз за сутки угрожали взрывами

Волна вчерашних «минирований» выгнала на улицу более 41-й тысячи человек, которых пришлось эвакуировать из-за шквала анонимных звонков в Северной столице.

Как стало известно «Фонтанке», 9 октября в административные и дежурные службы Петербурга и области в общей сложности поступило 114 звонков. Анонимы сообщали, что в зданиях заложены бомбы. «Заминированными» оказались 32 здания госорганов, 22 торговых центра, 4 транспортных объекта, 26 образовательных учреждений и другие помещения по всему городу.

На улице оказались 41,5 тысячи человек. Эвакуировать людей и проверять объекты привлекли около тысячи сотрудников полиции, не считая спасателей. Все вызовы оказались ложными.

Уголовные дела на данный момент не возбуждены. Проводится проверка.

«Фонтанка» уже писала, что в Петербурге вновь началась лихорадка «телефонных террористов», а также о том, что ФСБ знает исполнителей, но не может их задержать.