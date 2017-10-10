Депутаты Госдумы собрались в КНДР

Депутаты нижней палаты российского парламента в начала ноября посетят с визитом Северную Корею.

Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на координатора депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбека Тайсаева. «Я возглавляю комитет по дружбе с Северной Кореей. И в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций. И поедут представители всех фракций Госдумы», – цитирует его слова РИА «Новости». Правда, что конкретно парламентарии будут обсуждать в Пхеньяне, Тайсаев не рассказал.

Напомним, накануне глава Пентагона заявил, что армия США должна быть готова к войне с КНДР. Северная Корея продолжает проводить испытания ядерного оружия, что вызывает серьезную озабоченность у всех мировых держав.