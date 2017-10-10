Директора ФБК задержали за «Димона»

Судебные приставы задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

Об этом утром 10 октября сообщил сам Рубанов в твиттере. Оппозиционера задержали у подъезда его дома и везут в управление ФССП по столице. В постановлении указано, что задержание связано с отказом удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску Алишера Усманова.