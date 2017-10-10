Директора ФБК задержали за «Димона»
Судебные приставы задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.
Об этом утром 10 октября сообщил сам Рубанов в твиттере. Оппозиционера задержали у подъезда его дома и везут в управление ФССП по столице. В постановлении указано, что задержание связано с отказом удалить фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску Алишера Усманова.
Задержан судебными приставами рано утром у подъезда дома. Доставляют на Бутырский вал. pic.twitter.com/no50JzhcT0— Рубанов Роман (@rrubanov) 10 октября 2017 г.