Мэр Барселоны выступила против независимости Каталонии

Глава Барселоны Ада Колау заявила, что результаты референдума 1 октября «не могут считаться основанием для объявления независимости».

Об этом 10 октября пишет El Pais. Колау уточнила, что Испания «столкнулась с самым серьезным институциональным кризисом после восстановления демократии в стране». Она обратилась к главам каталонского и испанского правительств Пучдемону и Рахою с призывом начать диалог.

«Я еще раз попросила Пучдемона и Рахоя не принимать никакого решения, которое закрыло бы возможности для диалога и посредничества. Это самый смелый поступок, который они могут сделать», – заявила Колау.