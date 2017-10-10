Роспотребнадзор: 3,9% молочных продуктов сфальсифицированы

Роспотребнадзор во время проверок молока и молочной продукции за 9 месяцев 2017 года выявил 3,9% фальсификата.

Об этом 10 октября сообщается на официальном сайте ведомства. Всего за 9 месяцев этого года специалисты проверили более 236 тыс. проб молочной продукции. «По физико-химическим показателям, определяющим качество продукции, дополнительно исследовано более 38 тысяч проб молока и молочной продукции, из них не соответствуют нормативным требованиям 6,6 % проб (2016 – 7,8 %, 2015 – 6,4 %, 2014 – 6,1 %), а по показателям фальсификации – 3,9 % (2016 – 4,3 %)», – говорится в сообщении ведомства.

Всего за 9 месяцев 2017-го Роспотребнадзор изъял из реализации более 106 тонн молочных продуктов и выписал штрафов продавцам фальсификата на 65 млн руб.