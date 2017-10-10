Facebook: Россия оплачивала рекламу и в Instagram

«Политическая реклама» в Instagram в период выборов американского президента оплачивалась из России.

Об этом 10 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официальный доклад Facebook. Как сообщила компания, на Instagram пришлось всего 5% всех рекламных объявлений. Посвящены они были в основном теме ЛГБТ, миграционному вопросу и легализации оружия. На оплату рекламы потратили 6,7 тыс. долларов.

Напомним, ранее в Facebook исключили упоминания о России из доклада о манипуляции соцсетью в рамках влияния на итоги выборов президента США.