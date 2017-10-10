СМИ: ЦБ уговаривает крупных клиентов вернуть деньги в «ФК Открытие»

Зампред Центробанка Василий Поздышев и замруководителя временной администрации банка «ФК Открытие» Анна Орленко просят крупные компании вернуть средства в финансовую организацию.

Об этом 10 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По их сведениям, крупнейшим клиентам банка звонили, писали письма и встречались с ними в ЦБ. Банк России объяснял, как будет проходить процедура санации, а также гарантировал, что деятельность «Открытия» не будет приостановлена. По мнению многих экспертов, стабилизировать ситуацию в банке удалось — так, в сегменте юрлиц отток средств замедлился более чем в 3 раза.

Напомним, процедура санации в «ФК Открытие» стартовала в конце августа, тогда банк перешел под управление ЦБ. Позже проблемы начались у Бинбанка.