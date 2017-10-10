В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО
Сотрудники спецслужб ведут поиски боевиков в Шамильском районе Дагестана, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК).
По его словам, в районе введен режим контртеррористической операции (КТО).
«Специальный режим контртеррористической операции введен в пределах административных границ Шамильского района республики 10 октября в 00.10 мск. Силовики ищут участников незаконных вооруженных формирований и их пособников», — заявил он.
Источник: Газета.ру