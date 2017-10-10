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10.10.2017 00:51

Определились 17 сборных, которые сыграют на российском мундиале

Стали известны имена еще двух участников финала Кубка мира по футболу в 2018 году. Первые места в своих группах в отборочном турнире заняли Исландия и Сербия. Эти команды присоединились к 15 коллективам, которые ранее гарантировали себе поездку в Россию летом 2018 года.

17 из 32 участников предстоящего мундиаля:

Россия (хозяйка турнира), Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия и Сербия.

Имена остальных участников турнира определятся позже.

Финал розыгрыша Кубка мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.


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