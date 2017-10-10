Еще
01:37 10.10.2017
Пришлите свою новость!
01:33
Джазовый фестиваль Leo Records представит книгу, фильм и концерт
01:19
В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО
01:12
Вован и Лексус презентуют в Петербурге энциклопедию русского пранка
00:51
Определились 17 сборных, которые сыграют на российском мундиале
00:36
«КИА» везёт в Россию свою самую быструю модель
00:23
Гей-священника оштрафовали на 250 тысяч за участие в акции на Дворцовой площади
00:17
Священника из Ленобласти будут судить в Беларуси
00:06
Директор субподрядчика платной трассы М-11 найден мертвым в Петербурге
09/10
Украина пролетела мимо российского мундиаля
09/10
Машина «ПетербургГаза», застряв на рельсах, остановила трамваи на Новочеркасском
09/10
Ростуризм предупредил россиян, собирающихся в Италию, Францию и Бельгию
09/10
В штате Сан-Паулу самолёт упал на дом
09/10
Турция ужесточила процедуру оформления поставок российской сельхозпродукции
09/10
Девочка-подросток на время займет пост финского премьера
09/10
В тумане на «Коле» в ДТП погибли трое
09/10
Страховщик выплатит за сгоревшую "Синдику" 4,2 млрд рублей
09/10
«Владимирскую» проверили за пять минут
09/10
Метро "Владимирская" закрыто на вход
09/10
В рюкзаке на «Чёрной речке» были личные вещи, станция открыта
09/10
СКА выиграл 20-й матч подряд в КХЛ
09/10
Саудовская Аравия резко сократит экспорт нефти
09/10
"Проспект Большевиков" открыт после проверки
09/10
За события на Марсовом глава штаба Навального отработает 40 часов
09/10
Метро «Чёрная речка» закрыто из-за рюкзака
09/10
«Проспект Большевиков» закрыт на вход и выход
09/10
Пытавшиеся заночевать на Дворцовой арестованы и оштрафованы
09/10
«Фонтанка» за 60 секунд – 9 октября
09/10
В Петербурге выступит Ричи Блэкмор с хитами Rainbow и Deep Purple
09/10
В Петербурге - 9 баллов и 9-километровая пробка
09/10
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных авиабилетов
09/10
Владелец прав на «Ждуна» хочет взыскать 24 млн рублей с «Мегафон», Ozon и хоккейного клуба «Спартак»
09/10
Взрыв в подвале погубил жителя Сосново
09/10
На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы
09/10
Бывший замминистра культуры Пирумов освобожден за мошенничество
09/10
На улице Декабристов опрокинулся автомобиль с номером «666»
09/10
СМИ: Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»
09/10
Глава Пентагона призвал готовиться к войне с КНДР
09/10
В Петербурге дорожает аренда жилья
09/10
Путин в Сочи соберет глав государств СНГ
09/10
КАД на юге сузят вдвое
09/10
Комитет по законности Петербурга проводит служебную проверку в отношении своего пресс-секретаря
09/10
«Радио Свобода» получило от Минюста России предупреждение
09/10
Путин встретится с представителями Siemens и Nord Stream
09/10
Кремль: Макрон заявил о готовности принять участие в ПМЭФ
09/10
В ДТП с ребёнком и загадочной «бабулей» на Планерной завалили грузовик
09/10
Первый российский углепластиковый катамаран начали испытывать в Петербурге
09/10
Директора «ВНИИНефтехим» осудили условно за попытку продать здание института
09/10
На квартиру в Курортном районе Петербурга нужно 2 млн рублей
09/10
"Зенит" прилетит в Москву попрощаться с Сарсанией
09/10
В парламент Украины внесен закон о запрете гражданам страны посещать РФ
09/10
Лоукостер Air Berlin прекратит полеты с 28 октября
09/10
В Петербурге по звонку эвакуировали суд, где проходил процесс над телефонной террористкой
09/10
В Петербурге за полдня сгорели три легковушки и «ГАЗ»
09/10
За год на уроках физкультуры умерли 211 школьников
09/10
Смольный не будет сносить газетные ларьки у метро
09/10
Собственник дома-памятника на Садовой выплатил 200 тысяч за неудовлетворительное содержание
09/10
В Тихвине водитель автобуса оскорбил и ударил пассажирку с ребенком
09/10
«Стопхамовцы» столкнулись с нарушителями, которые сами выпрашивали наклейку
09/10
В Петербурге активистов «Открытой России» наказали рублём за неповиновение полиции
09/10
Президент отправил в отставку губернатора Омской области
09/10
Массовое ДТП с фурой перекрыло Красносельское шоссе
09/10
Смольный хочет стать собственником ларьков
09/10
Телефонные террористы взялись за вокзалы Петербурга
09/10
Британцы назвали стадион в Екатеринбурге самым странным в мире
09/10
«Заминирования» в Петербурге: онлайн
09/10
В Петербурге эвакуировали два торговых центра и строймаркет
09/10
Финский президент станет отцом в 70 лет
09/10
«Комендантский проспект» открыли после проверки сумки
09/10
Четверо петербуржцев в компании с экс-участковым ответят в суде за аферы с квартирами стариков
09/10
КС решит вопрос о переделе собственности в Крыму
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
10.10.2017 00:36

«КИА» везёт в Россию свою самую быструю модель

 

Компания KIA планирует привезти в Россию свою самую быструю модель – Stinger. Продажи начнутся в первом квартале 2018 года, сообщает 9 октября пресс-служба марки.

Новинка будет доступна с двумя двигателями в трёх комплектациях. Базовый мотор позволит владельцам сэкономить на транспортном налоге, при этом он разгоняет автомобиль до 100 км в час за 6 секунд.

Что умеет топовая модификация «Стингера», что в модели чисто российское, и как она выглядит, читайте и смотрите на «Водителе Петербурга».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Эталон»
03.10.2017 11:13

Открыты продажи паркингов в 3 корпусе ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

2 октября открылись продажи машиномест в подземном паркинге 3 корпуса ЖК «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
Компания «Главстрой-СПб»
29.09.2017 10:41

«Главстрой-СПб» ввел в эксплуатацию три дороги в ЖК «Юнтолово»

Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью около 1,5 км. Движение по новым дорогам будет открыто после передачи объектов на баланс города.
23.09.2017 09:17

Второй шинный центр «КОЛЕСА ДАРОМ» в Петербурге дарит скидки и подарки

23 сентября состоится открытие второго шинного центра компании "Колеса Даром" на Комендантском пр., 43. Посетителей ждут: розыгрыш сертификата на 20 000 рублей на покупку зимних шин, скидка 10% на все товары, подарки за покупки. Приходите!
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«КИА» везёт в Россию свою самую быструю модель
КАД на юге сузят вдвое
Московское шоссе остановило массовое ДТП с фурами
В Петербург зовут узбекский автопром
Владельцам угнанных машин хотят помочь с налогами
В Петербурге водителей-иностранцев взяли за права
Водителя грузовика вырезали из кабины на Кубинской
Петербург встал: утренние 6 баллов ставят рекорды
На Ропшинском грузовик и внедорожник столкнулись и снесли электрический столб
Автокран и «Солярис» сломали ограждение и погнули столб на Ивановской
В Петербурге ждут узбекский автопром
Петербургу просчитают платный центр
Ремонт КАД перешел на осень
Volkswagen: В Петербурге мы видим рост
Возвращение блудных автомобилей
Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?
Х***ЕР останется у власти
Почему таксисты не хотят на светлую сторону
Маршрутки поехали мимо закона
Самый дорогой «Мерседес» в подарок от ПМЭФ
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

скриншот с сайта ВК

В Петербурге третий день «заминирований». Проверяют школы

Новости компаний
ГК «Эталон»
03.10.2017 11:13
Открыты продажи паркингов в 3 корпусе ЖК «Самоцветы» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
2 октября открылись продажи машиномест в подземном паркинге 3 корпуса ЖК «Самоцветы», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» возводит на Васильевском острове, на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки
Компания «Главстрой-СПб»
29.09.2017 10:41
«Главстрой-СПб» ввел в эксплуатацию три дороги в ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на ввод в эксплуатацию трех участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью около 1,5 км. Движение по новым дорогам будет открыто после передачи объектов на баланс города.
23.09.2017 09:17
Второй шинный центр «КОЛЕСА ДАРОМ» в Петербурге дарит скидки и подарки
23 сентября состоится открытие второго шинного центра компании "Колеса Даром" на Комендантском пр., 43. Посетителей ждут: розыгрыш сертификата на 20 000 рублей на покупку зимних шин, скидка 10% на все товары, подарки за покупки. Приходите!
MASTER Серебристый бульвар, 19
11.09.2017 17:37
Стартовали продажи парковочных мест в ЖК MASTER Серебристый бульвар, 19
C 04.09.17 стартовали продажи парковочных мест в жилом комплексе бизнес-класса MASTER Серебристый бульвар, 19
«Нева-Автоком»
05.09.2017 15:34
Первый цифровой шоу-рум Volkswagen в Петербурге
31 августа в автосалоне «Нева-Автоком» на Московском пр., 154 состоялась презентация первого цифрового шоу-рума Volkswagen в Санкт-Петербурге
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
28.08.2017 10:00
КЕЙ объяснил, как правильно выбрать Bluetooth-гарнитуру
Какими характеристиками должна обладать хорошая Bluetooth-гарнитура помимо надежности и удобства? Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ рассказали, какими бывают беспроводные гарнитуры и на что необходимо обратить внимание при выборе устройства.
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.