«КИА» везёт в Россию свою самую быструю модель

Компания KIA планирует привезти в Россию свою самую быструю модель – Stinger. Продажи начнутся в первом квартале 2018 года, сообщает 9 октября пресс-служба марки.

Новинка будет доступна с двумя двигателями в трёх комплектациях. Базовый мотор позволит владельцам сэкономить на транспортном налоге, при этом он разгоняет автомобиль до 100 км в час за 6 секунд.

Что умеет топовая модификация «Стингера», что в модели чисто российское, и как она выглядит, читайте и смотрите на «Водителе Петербурга».