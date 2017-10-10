Гей-священника оштрафовали на 250 тысяч за участие в акции на Дворцовой площади

ЛГБТ-активист и священник Кельтской церкви в Германии Александр Хмелев оштрафован на 250 тысяч за участие в несанкционированной акции 8 октября. Об этом сообщают в соцсетях активисты.

Хмелеву вменяется административное нарушение по статье ч.8 20.2 КоАП – повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Как сообщил «Фонтанке» Хмелев, он был задержан на Дворцовой площади 8 октября. По его словам, там он присутствовал в качестве наблюдателя и правозащитника, в связи с чем намерен обжаловать решение Красносельского районного суда. Ранее суд уже штрафовал его за участие в акции сторонников Навального 12 июня.

Напомним, что суды 9 октября также оштрафовали 10 активистов за участие в несанкционированной акции на Дворцовой площади на сумму более 100 тысяч рублей. Еще несколько активистов получили наказание в виде административного ареста.

Сторонников оппозиционных движений «Артподготовка» и «Весна», пытавшихся продолжить субботнюю акцию протеста, задержали на Дворцовой площади вечером 8 октября. Весь день порядка 30 человек провели в центре Петербурга под молчаливым наблюдением полиции, к активистам приезжали вице-губернатор Константин Серов и оппозиционер Ильдар Дадин. К вечеру на площади появились новые лица, сканирующие антиправительственные лозунги. После этого начались задержания.

9 октября несогласные продолжили акцию протеста. Полиция задержала несколько человек, попытавшихся устроить ночную забастовку на Дворцовой площади.