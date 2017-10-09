Украина пролетела мимо российского мундиаля

Сборная Украины по футболу не примет участия в финале розыгрыша Кубка мира, который пройдет в России в июне 2018 года.

Это стало известно вечером 9 октября, после завершения финального матча отборочного цикла турнира, в котором украинцы играли со сборной Хорватии в Киеве. Хорваты выиграли гостевой матч со счетом 2:0, заняли второе место в группе I и получили право на участие в стыковых матчах.

Первое место в этой группе заняла сборная Исландии, она едет на мундиаль в любом случае.