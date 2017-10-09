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Туризм
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09.10.2017 23:21

Ростуризм предупредил россиян, собирающихся в Италию, Францию и Бельгию

Ростуризм вечером 9 октября предупредил россиян, собирающихся в Италию, Францию и Бельгию о возможных проблемах с передвижением по этим странам.

По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, в период с 10 по 13 октября 2017 года запланированы всеобщие забастовки профсоюзов в Бельгии (10 октября), Франции (10-11 октября) и Италии (13 октября). В связи этим возможны сбои в работе общественного транспорта и некоторых аэропортов", – говорится в сообщении федерального агентства.

Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в данные страны.


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