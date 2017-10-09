Турция ужесточила процедуру оформления поставок российской сельхозпродукции

Турция приняла решение ужесточить параметры для поставок российской сельскохозяйственной продукции, рассказал 9 октября директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Он допустил, что ограничения могут быть связаны с запретом поставок томатов из Турции.

«Да, возможно это вопрос допуска турецких томатов на российский рынок», — сказал он.

По его словам, с сегодняшнего дня российским компаниям необходимо заверять счета-фактуры в турецких представительствах.

«Известно, что теперь при поставках в Турцию российским компаниям необходимо заверять счета-фактуры в турецких консульствах и посольствах. Насколько эта мера техническая — пока неизвестно, так как она начала действовать только что», — заявил Сизов.

Второй вид ограничений — допуск на турецкий рынок ограниченного числа поставщиков из РФ.

«Вторая мера — Турция говорит о том, что сделает список уполномоченных поставщиков, которые смогут поставлять сельхозпродукцию из России. Речь идёт о поставках подсолнечного масла, пшеницы и гороха. Эта мера — ответ на то, что Россия аккредитовала для поставок на российский рынок ограниченное количество турецких поставщиков. По этим ограничениям официального подтверждения нет. Не факт, что это случится. Министерство экономики Турции ситуацию официально не комментирует», — сказал Сизов, отметив, что этот список пока не представлен турецкой стороной.

Россия запретила ввоз помидоров и ряда другой сельхозпродукции из Турции с 1 января 2016 года. Мера была введена после того, как турецкие ВВС в ноябре 2015 года сбили российский самолет Су-24, находившийся в воздушном пространстве Сирии. Впоследствии список запрещенных к ввозу в Россию продуктов сокращался по мере нормализации отношений с Турцией, но запрет на ввоз помидоров по-прежнему остается в силе. При этом в конце сентября вице-премьер России Аркадий Дворкович допустил снятие запрета на импорт в Россию турецких томатов в 2017 году.