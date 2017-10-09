Страховщик выплатит за сгоревшую "Синдику" 4,2 млрд рублей

Торговый центр строительный материалов «Синдика», на котором 8 октября 2017 года произошел крупный пожар, был застрахован в ВТБ Страхование на сумму 4,2 млрд рублей, об этом вечером 9 октября сообщает пресс-служба компании.

Договор страхования включает в себя риски утраты, гибели и повреждения имущества страхователя, в том числе, при пожаре, указано в сообщении.

«Для принятия решения о выплате необходимо выяснить причины пожара и сопоставить их с условиями договора. Выплата может быть осуществлена после проведения экспертизы, которая может занять от 3 до 6 месяцев. В случае положительного решения, ориентировочная сумма выплаты составит до 4,2 млрд рублей. ВТБ Страхование обладает достаточными ресурсами, поэтому выплата страхового возмещения не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании», – прокомментировал договор заместитель генерального директора ВТБ Страхование Алексей Володин.

Ранее эксперты подсчитали, что стоимость «Синдики» может достигать 6,5 миллиарда рублей.

В результате пожара, возникшего вечером в воскресенье, 8 октября, рынок в районе Строгино уничтожен. На площади свыше 130 тысяч квадратных метров располагались более 1,2 тысячи магазинов. Произошло обрушение кровли на площади 1 тысяча квадратных метров, а также стен. Взорвались несколько машин на подземной парковке. Все люди были эвакуированы. По данным МЧС, пострадали три человека.