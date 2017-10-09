В рюкзаке на «Чёрной речке» были личные вещи, станция открыта

Спустя час после начала проверки забытого вечером 9 октября на станции метро Петербурга «Черная речка» рюкзака, пассажиров пустили в метро.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станцию открыли в 21:39, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Напомним, взрывотехники проверяли на «Чёрной речке» рюкзак, в нем лежали личные вещи.

«Не теряйте свои вещи, это приводит к закрытию станций на проверку и доставляет неудобство всем пассажирам», – взывает к бдительности горожан метрополитен.