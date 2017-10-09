Еще
22:38 09.10.2017
Новость часа
22:16
«Владимирскую» проверили за пять минут
Пришлите свою новость!
22:27
Страховщик выплатит за сгоревшую "Синдику" 4,2 млрд рублей
22:16
«Владимирскую» проверили за пять минут
22:06
Метро "Владимирская" закрыто на вход
21:57
В рюкзаке на «Чёрной речке» были личные вещи, станция открыта
21:56
СКА выиграл 20-й матч подряд в КХЛ
21:33
Саудовская Аравия резко сократит экспорт нефти
21:29
"Проспект Большевиков" открыт после проверки
21:04
За события на Марсовом глава штаба Навального отработает 40 часов
20:37
Метро «Чёрная речка» закрыто из-за рюкзака
20:28
«Проспект Большевиков» закрыт на вход и выход
20:04
Пытавшиеся заночевать на Дворцовой арестованы и оштрафованы
19:50
«Фонтанка» за 60 секунд – 9 октября
19:37
В Петербурге выступит Ричи Блэкмор с хитами Rainbow и Deep Purple
19:36
В Петербурге - 9 баллов и 9-километровая пробка
19:30
Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных авиабилетов
19:17
Владелец прав на «Ждуна» хочет взыскать 24 млн рублей с «Мегафон», Ozon и хоккейного клуба «Спартак»
19:09
Взрыв в подвале погубил жителя Сосново
19:04
На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы
18:57
Бывший замминистра культуры Пирумов освобожден за мошенничество
18:52
На улице Декабристов опрокинулся автомобиль с номером «666»
18:47
СМИ: Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»
18:40
Глава Пентагона призвал готовиться к войне с КНДР
18:26
В Петербурге дорожает аренда жилья
18:23
Путин в Сочи соберет глав государств СНГ
18:03
КАД на юге сузят вдвое
17:56
Комитет по законности Петербурга проводит служебную проверку в отношении своего пресс-секретаря
17:51
«Радио Свобода» получило от Минюста России предупреждение
17:43
Путин встретится с представителями Siemens и Nord Stream
17:32
Кремль: Макрон заявил о готовности принять участие в ПМЭФ
17:21
В ДТП с ребёнком и загадочной «бабулей» на Планерной завалили грузовик
17:07
Первый российский углепластиковый катамаран начали испытывать в Петербурге
17:03
Директора «ВНИИНефтехим» осудили условно за попытку продать здание института
16:58
На квартиру в Курортном районе Петербурга нужно 2 млн рублей
16:49
"Зенит" прилетит в Москву попрощаться с Сарсанией
16:41
В парламент Украины внесен закон о запрете гражданам страны посещать РФ
16:35
Лоукостер Air Berlin прекратит полеты с 28 октября
16:19
В Петербурге по звонку эвакуировали суд, где проходил процесс над телефонной террористкой
16:13
В Петербурге за полдня сгорели три легковушки и «ГАЗ»
16:09
За год на уроках физкультуры умерли 211 школьников
15:58
Смольный не будет сносить газетные ларьки у метро
15:46
Собственник дома-памятника на Садовой выплатил 200 тысяч за неудовлетворительное содержание
15:39
В Тихвине водитель автобуса оскорбил и ударил пассажирку с ребенком
15:32
«Стопхамовцы» столкнулись с нарушителями, которые сами выпрашивали наклейку
15:15
В Петербурге активистов «Открытой России» наказали рублём за неповиновение полиции
15:09
Президент отправил в отставку губернатора Омской области
15:06
Массовое ДТП с фурой перекрыло Красносельское шоссе
15:01
Смольный хочет стать собственником ларьков
14:55
Телефонные террористы взялись за вокзалы Петербурга
14:54
Британцы назвали стадион в Екатеринбурге самым странным в мире
14:52
«Заминирования» в Петербурге: онлайн
14:49
В Петербурге эвакуировали два торговых центра и строймаркет
14:42
Финский президент станет отцом в 70 лет
14:23
«Комендантский проспект» открыли после проверки сумки
14:22
Четверо петербуржцев в компании с экс-участковым ответят в суде за аферы с квартирами стариков
14:17
КС решит вопрос о переделе собственности в Крыму
14:17
Глава Минобрнауки выступила против увеличения максимального возраста ректоров
14:12
Выручка крупнейших финских компаний в России в 2016-м году выросла на 6%
14:05
Петербургское метро стало доступнее для маломобильных пассажиров
14:04
В «Красном треугольнике» может разместиться крупный фармацевтический кластер
13:59
Пристава-взяточника из Московского района наказали на 2 миллиона
13:51
«Гознак» потратит 120 миллионов на VIP-юбилей со звёздами
13:48
Большой театр поставит три оперы с Метрополитен и Анной Нетребко
13:44
«Петербургская Недвижимость»: Продажи в новостройках в 3 квартале выросли на 18%
13:40
Петербургских бездомных проверяют на ВИЧ
13:36
В Киришах сбиты женщины-пешеходы
13:35
На Есенина из-за прорыва кипятка петербуржцы строят «мост»
13:32
Вышел трейлер нового сезона «Секретных материалов»
13:32
Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»
13:28
В Смольном рассказали, сколько в Петербурге квартир с кадастровой стоимостью более 300 миллионов
13:25
В России не стали продлевать запрет торговать «Боярышником»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
09.10.2017 21:57

В рюкзаке на «Чёрной речке» были личные вещи, станция открыта

 

Спустя час после начала проверки забытого вечером 9 октября на станции метро Петербурга «Черная речка» рюкзака, пассажиров пустили в метро.

Как сообщает пресс-служба городского метро, станцию открыли в 21:39, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Напомним, взрывотехники проверяли на «Чёрной речке» рюкзак, в нем лежали личные вещи.

«Не теряйте свои вещи, это приводит к закрытию станций на проверку и доставляет неудобство всем пассажирам», – взывает к бдительности горожан метрополитен.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото Pixabay.com
09.10.2017 16:26

Авиакомпания «Россия» соединила Петербург и ОАЭ

Авиакомпания «Россия» в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджу
Health&Medical Tourism
09.10.2017 10:58

11 октября открывается выставка Health&Medical Tourism

5-я Международная выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»11-13 октября
Компания КЕЙ
09.10.2017 10:00

Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка

Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность - теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Страховщик выплатит за сгоревшую "Синдику" 4,2 млрд рублей
«Владимирскую» проверили за пять минут
Метро "Владимирская" закрыто на вход
В рюкзаке на «Чёрной речке» были личные вещи, станция открыта
Бывший замминистра культуры Пирумов освобожден за мошенничество
Директора «ВНИИНефтехим» осудили условно за попытку продать здание института
В Петербурге по звонку эвакуировали суд, где проходил процесс над телефонной террористкой
В Петербурге за полдня сгорели три легковушки и «ГАЗ»
«Стопхамовцы» столкнулись с нарушителями, которые сами выпрашивали наклейку
В Петербурге активистов «Открытой России» наказали рублём за неповиновение полиции
Телефонные террористы принялись за власть
У Пулково сдали трапы
Дело о няне «Ленэнерго»
По братьям ударили единым решением
Расстрел шестисот одним пальцем
Унижение за свой счет
Разведчик США провалился на Тамаре
Серега и Петя были в полпредстве
Неучтенные драгоценности полпредства
Командующего ВДВ подставили под удар
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

скриншот с сайта youtube

Бывший вице-губернатор Петербурга Осеевский перечислит хоспису выигрыш в «Что? Где? Когда?»

скриншот с сайта ВК

В Петербурге третий день «заминирований». Проверяют школы

Новости компаний
Фото Pixabay.com
09.10.2017 16:26
Авиакомпания «Россия» соединила Петербург и ОАЭ
Авиакомпания «Россия» в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджу
Health&Medical Tourism
09.10.2017 10:58
11 октября открывается выставка Health&Medical Tourism
5-я Международная выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»11-13 октября
Компания КЕЙ
09.10.2017 10:00
Специалисты КЕЙ рассказали, какие устройства помогут обезопасить ребенка
Благодаря современным технологиям, родители больше не должны постоянно находиться рядом с ребенком, чтобы обеспечить его безопасность - теперь эту задачу могут частично принять на себя специальные устройства. Специалисты компании КЕЙ познакомят Вас с основными типами гаджетов детской безопасности
Компания «Центр Развития»
06.10.2017 19:00
ООО «Терминал-Ресурс» приглашает на выставку «Жилищный проект»
7 и 8 октября 2017 года в городе на Неве пройдет крупнейшая в сфере недвижимости выставка-семинар для населения «Жилищный проект»
Securika St. Petersburg
06.10.2017 10:00
Securika St. Petersburg - приоткрывает завесу событий
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов. Как результат - цикл публикаций, где будут представлены ответы участников, чтобы специалисты заранее смогли оценить преимущества посещения выставки Securika St. Petersburg
Securika St. Petersburg
04.10.2017 15:48
Выставка технических средств охраны и оборудования состоится в Петербурге 25-27 октября
С 25 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» пройдет 26-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika St. Petersburg
«Как поступить в вуз в 2018 году?»
04.10.2017 12:55
Внимание, 11 класс: вузы РФ опубликовали правила приема на 2018 год
Можно сказать, что дан официальный старт в подготовке к поступлению для нынешних одиннадцатиклассников. Чем знания тонкостей приемной кампании помогут в поступлении? Как пройти на бюджет в ТОП вуз? Обо всем этом расскажут 8 октября на форуме для старшеклассников и их родителей «Как поступить в вуз в 2018 году?»
Фото Pixabay.com
04.10.2017 11:28
Авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу по всем маршрутам
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» запустила грандиозную распродажу для повышения доступности авиаперевозок и стимулирования спроса
Health&Medical Tourism
03.10.2017 10:00
Выставка услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма состоится в Петербурге
Приглашаем посетить 5-ю Международную выставку услуг в сфере медицинского и оздоровительного туризма "Health&Medical Tourism" 11-13 октября 2017 года в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-Петербурге
Фото Pixabay.com
29.09.2017 10:00
Студенты - архитекторы усовершенствуют городскую среду
Очевидно, что городские территории должны быть не только чистыми и безопасными, но также красивыми, комфортными для жителей. Особая надежда в развитии функциональной городской среды возлагается на молодых архитекторов
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.