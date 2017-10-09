Саудовская Аравия резко сократит экспорт нефти

Саудовская Аравия намерена резко сократить поставки нефти в следующем месяце. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение министерства энергетики королевства.

Решение резко сократить экспорт нефти принято после недавнего визита короля Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауда в Москву, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

По данным агентства, государственная нефтяная монополия Saudi Aramco сократит в следующем месяце экспорт нефти на 560 тысяч баррелей нефти в сутки, чтобы снизить глобальные запасы нефти и стимулировать спрос. В настоящий момент Эр-Рияд поставляет около 7,7 миллиона баррелей в сутки, сокращение уменьшит эти объемы до 7,15 миллиона.

«Саудовская Аравия снова демонстрирует исключительное лидерство в стремлении стабилизировать мировой рынок нефти в преддверии встречи ОПЕК 30 ноября в Вене», — говорится в сообщении министерства. Саудиты также надеются, что их примеру последуют и другие участники сделки ОПЕК+, что позволит закрепить уже достигнутые соглашением результаты.

Ведомство также отчиталось, что по итогам сентября королевство, невзирая на высокий спрос, поставляло не более 6,7 миллиона баррелей в день.

Король Саудовской Аравии и президент России провели переговоры в Москве 5 октября. Итогом встречи стали несколько оружейных контрактов, в том числе соглашение о поставках Эр-Рияду российских ракетных комплексов С-400.