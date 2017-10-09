"Проспект Большевиков" открыт после проверки

На станции метро Петербурга завершилась проверка бесхозного предмета. Станция была закрыта больше часа вечером 9 октября.

Как сообщает пресс-служба городского метро, пассажиров пустили на «Проспект Большевиков» в 21:21. Взрывотехники не нашли в вестибюле ничего опасного. По словам очевидцев, экстренные службы проверяли банку из-под краски. Напомним, станцию закрывали больше чем на час, с 20:18.

Тем временем на станции «Черная речка» продолжается проверка оставленного в вестибюле рюкзака.