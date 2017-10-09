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09.10.2017 21:04
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За события на Марсовом глава штаба Навального отработает 40 часов

Октябрьский районный суд признал главу регионального штаба Навального Полину Костылеву организатором митинга на Марсовом поле, перетекшего в тысячное шествие по центральным улицам, и отправил отрабатывать провинность. Об этом вечером 9 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Костылева была доставлена в отдел полиции 7 октября. Стражи порядка посчитали, что она имеет отношение к организации несанкционированного массового мероприятия, в рамках которого возможны провокации и правонарушения «по технологии Майдана при участии нескольких тысяч человек».

Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, за административное правонарушение Костылевой выбрано наказание в виде 40 часов обязательных работ. Что именно предстоит делать – определит служба судебных приставов. В суде не исключили, что Костылевой предложат заняться благоустройством Марсова поля.


© Фонтанка.Ру

Справка:

7 октября по всей России прошли акции сторонников Алексея Навального. Сам оппозиционер в начале октября был арестован на 20 суток за призывы на несанкционированный митинг-встречу в Нижнем Новгороде. Петербургские власти также отказали штабу Навального в организации акции для встречи с политиком, в ответ он призвал своих подписчиков выйти на несогласованный митинг.

По официальным данным петербургского ГУ МВД, на Марсовом поле собралось порядка 1000 митингующих. Вскоре они двинулись в сторону Литейного проспекта. В процессе количество шествующих, включая обычных пешеходов и представителей СМИ, достигло 1800 человек. Почти 40 человек были доставлены в отдел за нарушение ПДД.


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комментарии пользователей (1)
Папазол
9 октября 2017 г. 21:20
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