За события на Марсовом глава штаба Навального отработает 40 часов

Октябрьский районный суд признал главу регионального штаба Навального Полину Костылеву организатором митинга на Марсовом поле, перетекшего в тысячное шествие по центральным улицам, и отправил отрабатывать провинность. Об этом вечером 9 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Костылева была доставлена в отдел полиции 7 октября. Стражи порядка посчитали, что она имеет отношение к организации несанкционированного массового мероприятия, в рамках которого возможны провокации и правонарушения «по технологии Майдана при участии нескольких тысяч человек».

Как уточнили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов, за административное правонарушение Костылевой выбрано наказание в виде 40 часов обязательных работ. Что именно предстоит делать – определит служба судебных приставов. В суде не исключили, что Костылевой предложат заняться благоустройством Марсова поля.