Пытавшиеся заночевать на Дворцовой арестованы и оштрафованы

Больше ста тысяч рублей штрафа придется заплатить десятку петербуржцев, которые хотели устроить ночлежку на Дворцовой площади. В ближайшие десять дней большинство из них домой не попадет.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, к вечеру 9 октября наказание получили 10 активистов, ровно половина от количества задержанных. Дела по статьям 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга) и 19.3 (неповиновение полиции) КоАП РФ рассматривают 4 суда, по пять в каждом. Так, в Приморском районном суде трое активистов получили административный арест 10 суток и 10 тысяч рублей штрафа, еще двое арестованы на трое суток и оштрафованы на 10 тысяч проведут в камерах трое суток и заплатят десятитысячный штраф.

Выборгский районный суд также признал виновными троих задержанных. По итогам заседаний они получили 5 суток и 10 тысч штрафа, 10 суток и 7 тысяч штрафа и 12 суток и 15 тысяч штрафа.

Ещё два суда, в Калининском и Красносельском районах, продолжают рассматривать дела. В Красносельском рассмотрены два материала, составленные в отношении одного фигуранта.Он получил 5 суток административного ареста и 15 тысяч штрафа.

Участников оппозиционного движения «Артподготовка» и «Весна», пытавшихся продолжить субботнюю акцию протеста, задержали на Дворцовой площади вечером 8 октября. Весь день порядка 30 человек провели в центре Петербурга под молчаливым наблюдением полиции, к активистам приезжали вице-губернатор Константин Серов и оппозиционер Ильдар Дадин. К вечеру на площади появились новые лица, сканирующие антиправительственные лозунги. После этого начались задержания.