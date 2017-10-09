«Фонтанка» за 60 секунд – 9 октября

Петербургские школьники делают это, и продавцы делают это, и даже машинисты и важные чиновники Смольного. Все бросают свои дела и выскакивают на улицу, когда раздается звонок о заминировании. При этом все, даже специально обученная собака, знают – никакой бомбы нет. Но сделать ничего не могут, потому что продуман распорядок действий.

Официальных требований минеры не выдвигают. Есть версия, что они успокоятся, как только «Матильду» покажут всем. Желательно с экранов на площади Восстания, бесплатно, чтобы никто не ушел обиженным.

Автомобиль скорой помощи в Петербурге опоздал к умирающей пациентке, потому что Невский проспект перекрыли полицейские. Но виноватых ищут среди оппозиционеров, которые в это время были вовсе на Литейном. Сюжет этой истории напоминает русскую народную сказку «Кочеток и курочка». Там, помнится, бояре ходили и выясняли, почему кочеток вышиб глазок курочке. Оказалось, потому что волк есть захотел.

Поведенческая экономика получила «нобелевку». Объясняем человеческим языком, что это такое. Выяснится, что с вами это случалось не однажды.

Конституционный суд разберется, насколько конституционна национализация собственности бывших украинских предприятий в Крыму. Нас, без сомнения, ждут приключения.

Учитель года родом из Петербурга придумал квест про 1917 год. Детишки в восторге. А вы бы прошли?

Следственный комитет на транспорте проверяет заявление петербурженки, которую в пьяном виде сняли с рейса Петербург – Даламан. И увезли от греха на кресле-каталке. Дама уверяет, что увезшие ее два сотрудника полиции хотели снасильничать. Сотрудники разного пола. Ищем видео.

На 78-м году жизни скончался оппозиционный активист Игорь Андреев, известный как Степаныч. Он начал участвовать в митингах с 1987 года. И все это время протестовал, в общем, против одних и тех же вещей.

Бывший вице-губернатор Петербурга отправил на «Что?Где?Когда?» вопрос о танцах в Смольном институте благородных девиц и заработал 90 тысяч рублей. Тут же выяснилось, что вопрос мог быть… позаимствован. Чиновник – это судьба. Но не спешите истекать ядом – деньги отправятся в хоспис.