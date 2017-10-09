О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»
В сети появилась первая часть ответа Сергия Алиева режиссеру Алексею Учителю на его еще не вышедшую в широкий прокат «Матильду». В 47-минутной серии под названием «Оболганный Государь» про балерину Матильду Ксешинскую – ни слова, но и без того, есть что цитировать.
1 1. Предсказали еще до рождения
Приводится беседа монаха Александро-Невской Лавры Авеля Таиновидца с императором Павлом I в 1800 году, который спросил, кому передаст престол его правнук Александр III.
«Авель отвечал: Николаю 2, святому царю.. Тот будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. О нем свидетельствует Писание: псалмы 90, 10 и 20 открыли мне судьбу его».
Далее Авель говорит о том, что царь будет предан народом, но «спустя 100 лет русский народ признает и покается, кем был российский государь, и через это покаяние восстанет».
2 2. Не стал спасать себя
«Вы можете уехать и сохраните жизни свои, но Россия – погибнет. Если же останетесь, то убьют тебя с семейством, но Россия сохранится», – сказала блаженная Паша Саровская в 1903 году.
«Если нужна жертва, пусть этой жертвой буду я», – ответил император.
3 3. Не был слабым человеком
«Как слабохарактерный смог бы так достойно взойти на свою Голгофу?» – спрашивает главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров и отвечает: «Никак?»
Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков: «В этом году мы вернулись с орбиты и поскольку наша экспедиция совпала со столетием трагических событий и ввиду своего личного почитания святого царя я брал на орбиту его небольшую иконочку».
4 4. Очернить Николая
Артист Николай Бурляев: «В советское время нам, школьникам, говорили, что это кровавый царь, припоминали Ходынку, но потом, когда поменялась наша жизнь и мы стали жить в новой России, мы стали задумываться.. Жизнь показывает, что те, кто ниспровергает и продолжает ниспровергать образ, место и роль Николая II в жизни России, они делают это злонамеренно».
5 5. Когда речь идет о его святости
«Он наравне со всеми святыми, мы не должны брать прошлое: когда он родился, жил, служил, управлял империей. Он святой, его кончина нам доказала его святость, а его кончина – это мурашки по телу идут. Он не только сам погиб, но вся его семья», – говорит путешественник и протоиерей Федор Конюхов.
6 6. Не был кровавым
И снова академик РАН Владимир Лавров: «Коммунисты говорят, что он – кровавый, но кому бы промолчать, так это коммунистам. Более кровавых, чем их правители Ленин и Сталин, за всю русскую историю не было… В чем он виноват? В том, что стали штурмовать палатки, где были продукты и выпивка для празднования коронации? Это случайность, к этому нужно отнестись, как к несчастному случаю».
7 7. Первую мировую войну тоже не он
Политический обозреватель Егор Холмогоров: «Нелепо говорить о том, что поражение потерпела царская Россия, его начало терпеть Временное правительство, которое собственным приказом развалило армию, и его довершила большевистская власть, которая была запрограммирована на то, чтобы Россия свое поражение признала. Таким образом, речь идет не о поражении России в Первой мировой войне, а об украденной у нас победе».
8 8. Любил императрицу Александру Федоровну. И больше никого.
На 23-й минуте, наконец, начинается то, ради чего все задумывалось: история личной жизни царя. Знакомство с Алисой Гессен-Дармштадтской, будущей женой царя Александрой Федоровной, которую Николай полюбил с первого взгляда и «жил одной мыслью, чтобы Аликс стала его супругой». Но на этом, собственно, все. Про балерину Матильду – ни слова.
9 9. И о чем эта история?
Первая часть фильма «Ложь Матильды» снималась 2 месяца. Всю работу уральский режиссер Сергей Алиев оплатил из собственного кармана. Премьера прошла в интернете: 9 октября Алиев выложил картину на собственном сайте «Первый позитивный международный портал», в социальных сетях и на Youtube. Первый канал и «Россия-1» отказали ему в трансляции, режиссер считает, что телевидение отдало предпочтение фильму Алексея Учителя, выходящему в прокат 26 октября и рассказывающему историю любви наследника престола и балерины. Вторая серия под названием «Царская Голгофа» почти готова к выходу и должна быть опубликована в воскресенье, 15 октября. По словам режиссера, она будет ключевой. Речь пойдет, в частности, о том, что чувствовал Николай II во время отречения от престола и о том, как погибла его семья. Алиев считает, что официальная версия не говорит о тех событиях всей правды.
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