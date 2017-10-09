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22:38 09.10.2017
Общество

О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»

О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»
скриншот с сайта youtube

В сети появилась первая часть ответа Сергия Алиева режиссеру Алексею Учителю на его еще не вышедшую в широкий прокат «Матильду». В 47-минутной серии под названием «Оболганный Государь» про балерину Матильду Ксешинскую – ни слова, но и без того, есть что цитировать.

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09.10.2017 20:08
8 Комментариев
О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»
  1. 1. Предсказали еще до рождения
  2. 2. Не стал спасать себя
  3. 3. Не был слабым человеком
  4. 4. Очернить Николая
  5. 5. Когда речь идет о его святости
  6. 6. Не был кровавым
  7. 7. Первую мировую войну тоже не он
  8. 8. Любил императрицу Александру Федоровну. И больше никого.
  9. 9. И о чем эта история?

1 1. Предсказали еще до рождения

Приводится беседа монаха Александро-Невской Лавры Авеля Таиновидца с императором Павлом I в 1800 году, который спросил, кому передаст престол его правнук Александр III.

«Авель отвечал: Николаю 2, святому царю.. Тот будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. О нем свидетельствует Писание: псалмы 90, 10 и 20 открыли мне судьбу его».

Далее Авель говорит о том, что царь будет предан народом, но «спустя 100 лет русский народ признает и покается, кем был российский государь, и через это покаяние восстанет».

2 2. Не стал спасать себя

«Вы можете уехать и сохраните жизни свои, но Россия – погибнет. Если же останетесь, то убьют тебя с семейством, но Россия сохранится», – сказала блаженная Паша Саровская в 1903 году.

«Если нужна жертва, пусть этой жертвой буду я», – ответил император.

3 3. Не был слабым человеком

«Как слабохарактерный смог бы так достойно взойти на свою Голгофу?» – спрашивает главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров и отвечает: «Никак?»

Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков: «В этом году мы вернулись с орбиты и поскольку наша экспедиция совпала со столетием трагических событий и ввиду своего личного почитания святого царя я брал на орбиту его небольшую иконочку».

4 4. Очернить Николая

Артист Николай Бурляев: «В советское время нам, школьникам, говорили, что это кровавый царь, припоминали Ходынку, но потом, когда поменялась наша жизнь и мы стали жить в новой России, мы стали задумываться.. Жизнь показывает, что те, кто ниспровергает и продолжает ниспровергать образ, место и роль Николая II в жизни России, они делают это злонамеренно».

5 5. Когда речь идет о его святости

«Он наравне со всеми святыми, мы не должны брать прошлое: когда он родился, жил, служил, управлял империей. Он святой, его кончина нам доказала его святость, а его кончина – это мурашки по телу идут. Он не только сам погиб, но вся его семья», – говорит путешественник и протоиерей Федор Конюхов.

6 6. Не был кровавым

И снова академик РАН Владимир Лавров: «Коммунисты говорят, что он – кровавый, но кому бы промолчать, так это коммунистам. Более кровавых, чем их правители Ленин и Сталин, за всю русскую историю не было… В чем он виноват? В том, что стали штурмовать палатки, где были продукты и выпивка для празднования коронации? Это случайность, к этому нужно отнестись, как к несчастному случаю».

7 7. Первую мировую войну тоже не он

Политический обозреватель Егор Холмогоров: «Нелепо говорить о том, что поражение потерпела царская Россия, его начало терпеть Временное правительство, которое собственным приказом развалило армию, и его довершила большевистская власть, которая была запрограммирована на то, чтобы Россия свое поражение признала. Таким образом, речь идет не о поражении России в Первой мировой войне, а об украденной у нас победе».

8 8. Любил императрицу Александру Федоровну. И больше никого.

На 23-й минуте, наконец, начинается то, ради чего все задумывалось: история личной жизни царя. Знакомство с Алисой Гессен-Дармштадтской, будущей женой царя Александрой Федоровной, которую Николай полюбил с первого взгляда и «жил одной мыслью, чтобы Аликс стала его супругой». Но на этом, собственно, все. Про балерину Матильду – ни слова.  

9 9. И о чем эта история?

Первая часть фильма «Ложь Матильды» снималась 2 месяца. Всю работу уральский режиссер Сергей Алиев оплатил из собственного кармана. Премьера прошла в интернете: 9 октября Алиев выложил картину на собственном сайте «Первый позитивный международный портал», в социальных сетях и на Youtube. Первый канал и «Россия-1» отказали ему в трансляции, режиссер считает, что телевидение отдало предпочтение фильму Алексея Учителя, выходящему в прокат 26 октября и рассказывающему историю любви наследника престола и балерины. Вторая серия под названием «Царская Голгофа» почти готова к выходу и должна быть опубликована в воскресенье, 15 октября. По словам режиссера, она будет ключевой. Речь пойдет, в частности, о том, что чувствовал Николай II во время отречения от престола и о том, как погибла его семья. Алиев считает, что официальная версия не говорит о тех событиях всей правды.


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комментарии пользователей (8)
Андрей К.
9 октября 2017 г. 22:00
Может сама Поклонская окажется Романовой?
В точку! Она считает себя правнучкой Николая II. Доктора!!!
Санитарный
9 октября 2017 г. 21:37
Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков: "В этом году мы вернулись с орбиты и поскольку наша экспедиция совпала со столетием трагических событий и ввиду своего личного почитания святого царя я брал на орбиту его небольшую иконочку". "Достойный последователь" Юрия Алексеевича. А зачем иконку брать, там же можно всех святых прямо в иллюминатор увидеть. Или все-таки нельзя?
Не все так безнадежно. Взял все-таки небольшую, а не 3х2 м2 в золотом подрамнике. Значит верит и в силу гравитации и перегруза побаивается. "Бог да бог, да и сам не будь лох"(С)
gri
9 октября 2017 г. 21:37
нашли чем отвлечь общество от реальных проблем
AEG
9 октября 2017 г. 21:33
Космонавт-испытатель Сергей Рыжиков: "В этом году мы вернулись с орбиты и поскольку наша экспедиция совпала со столетием трагических событий и ввиду своего личного почитания святого царя я брал на орбиту его небольшую иконочку". "Достойный последователь" Юрия Алексеевича. А зачем иконку брать? Там же можно всех святых прямо в иллюминатор увидеть. Или все-таки нельзя?
Циник
9 октября 2017 г. 21:21
ushkuinik: Секту царебожников это не интересует, они "мыслят" другими категориями и существуют в другом мире.

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