О чем говорится в первой части фильма «Ложь Матильды»

1 1. Предсказали еще до рождения

Приводится беседа монаха Александро-Невской Лавры Авеля Таиновидца с императором Павлом I в 1800 году, который спросил, кому передаст престол его правнук Александр III.

«Авель отвечал: Николаю 2, святому царю.. Тот будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубиную. О нем свидетельствует Писание: псалмы 90, 10 и 20 открыли мне судьбу его».

Далее Авель говорит о том, что царь будет предан народом, но «спустя 100 лет русский народ признает и покается, кем был российский государь, и через это покаяние восстанет».