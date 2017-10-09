Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади для невозвратных авиабилетов

Минтранс России утвердил бесплатный провоз 5 кг ручной клади на пассажира для невозвратных авиабилетов, а также расширил перечень вещей, которые можно бесплатно взять на борт самолета. В этот перечень после обсуждения с представителями общественности были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах duty free, сообщили 9 октября в министерстве.

Соответствующие изменения приказом Минтранса России внесены в правила воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа, утвержденные Федеральными авиационными правилами.

Документ разработан в рамках реализации принятых изменений в Воздушный кодекс в части так называемых «безбагажных» тарифов.

«Документом установлен минимальный вес ручной клади, не менее 5 кг на одного пассажира, который может быть увеличен перевозчиком в качестве конкурентного преимущества. Важным моментом является расширение перечня вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту воздушного судна», – говорится в сообщении министерства.

В перечень вещей, перевозимых пассажиром сверх нормы ручной клади на борту самолета без взимания дополнительной платы вошли: дамские сумки, мужские портфели, портпледы, верхняя одежда, детское питание и детские коляски, букет цветов. Также в него были добавлены рюкзаки, лекарственные препараты, товары, приобретенные в магазинах duty free. Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не вошли в этот список так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак, отмечают в министерстве.

Сверх нормы бесплатно можно перевозить костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. В случае если эти вещи превышают указанные габариты, они сдаются в зарегистрированный багаж без взимания дополнительной платы.

Также в приказе зафиксирована отмена маркировки ручной клади для пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. «В таком случае в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей предусмотрена возможность взвешивания непосредственно перед выходом пассажира на посадку», – отмечают в Минтрансе.

Документом также предусмотрено изменение правил объединения веса багажа пассажиров, которые летят вместе. Эта норма относится как к «багажным», так и «безбагажным» тарифам.