Владелец прав на «Ждуна» хочет взыскать 24 млн рублей с «Мегафон», Ozon и хоккейного клуба «Спартак»

Компания CD Land, которой принадлежат права на бренд «Ждун», подала иски к сотовому оператору «Мегафон», ретейлеру Ozon и хоккейному клубу «Спартак» на сумму 24 млн рублей. Как следует из сообщения в картотеке суда от 9 октября, претензия к клубу будет рассмотрена в конце ноября, другие два заявления пока не приняты к производству.

Поводом для обращения, вероятнее всего, стало требование упущенной выгоды за использование этими компаниями изображения фигуры Homunculus Loxodontus, созданной нидерландским скульптором Маргрит ван Брифорт и известной в России как «Ждун».

CD Land ранее купила права на использование в России и СНГ бренда «Ждун». Компания рассчитывала создать видеоблог с брендом, а также хотела выпускать лицензионные мультфильмы. В августе CD Land подала иск с требованием упущенной выгоды за использование «Ждуна» на 5 млн рублей к продавцу игрушек «Играмир».

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на президента компании CD Land Юрия Цейтлина сообщило, что CD Land также намерен взыскать 5 млн рублей с социальной сети «ВКонтакте» за использование стикера со «Ждуном», однако это заявление пока в картотеке не появилось.

В Ozon сообщили, что компания не являлась продавцом «Ждуна», а выступала как площадка, размещая информацию о товаре партнеров. «После получения претензии, мы информацию с сайта удалили и передали информацию партнеру», – сообщила представитель ретейлера.

В "МегаФоне" также не считают себя виноватыми в нарушении интеллектуальных прав ООО «Си Ди Лэнд». "Организацией конкурса с изображением персонажа «Ждун» занимался наш партнер. При получении претензии от ООО «Си Ди Лэнд» персонаж «Ждун» был удален", – прокомментировали в пресс-службе.

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