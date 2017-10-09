На тренинге РАНХиГС потенциальные губернаторы прыгали с семиметровой скалы

В Сочи с 3 по 7 октября прошел специальный тренинг для потенциальных глав регионов, организованный по программе, разработанной РАНХиГС. Видео, на котором назначенный 9 октября врио Омской области Александр Бурков прыгает с семиметровой скалы, оказалось в распоряжении редакции РБК.

Как сообщили изданию в пресс-службе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, прыжки со скалы на Агурских водопадах неподалеку от Сочи были частью тренинга — сразу после чиновники отправились в двухчасовую пешую прогулку вдоль горной реки. На запись с водопадов попали назначенный сегодня, 9 октября, на должность губернатора Омской области, действующий депутат Государственной думы Александр Бурков и глава Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, которого ранее политологи и журналисты прочили в губернаторы Красноярского края.

В тренинге, по данным издания, в разное время приняли участие более 60 человек, некоторые из которых заняли посты глав регионов этой осенью. Экстремальный выезд в Сочи – лишь часть девятимесячной учебной программы. В нее также входит ряд лекций, вели которые представители администрации президента Антон Вайно и Сергей Кириенко, главы ведомств, в том числе Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие министры, и бизнесмены — РБК называет Алишера Усманова, Игоря Сечина и Евгения Касперского.