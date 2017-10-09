Бывший замминстра культуры Пирумов освобожден за мошенничество

В Москве освобожден из-под стражи бывший замминистра Григорий Пирумов. Суд посчитал, что за хищение 164 млн рублей ключевой фигурант «дела реставраторов» посидел достаточно.

Как стало известно «Фонтанке», Дорогомиловский суд Москвы счел Пирумова виновным в мошенническом хищении бюджетных средств при реставрации объектов культурного наследия и приговорил его к полутора годам лишения свободы, но постановил отпустить экс-замминистра из-под стражи в связи с отбытием наказания. Пирумов был арестован в начале 2016 года.

Та же участь постигла других арестантов, в том числе бывшего директора имущественного департамента Минкульта Бориса Мазо.

Соответственно, на свободе остается и один из ключевых топ-менеджеров петербургской компании «Балтстрой» Александр Коченов.

В августе 2017 года Генпрокуратура передала в Дорогомиловский суд дело с шестью эпизодами мошенничеств. Установлено, что преступной группой похищены бюджетные средства с реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в Москве, Псковского драматического театра, «Усадьбы фабриканта В.Т. Асеева. Главный дом» в Рассказово Тамбовской области, «Башни «Крон-Принц» в Калининграде и строительства Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

28 августа в Петербурге вынесен первый приговор по «делу реставраторов». Директор «Балтстроя» Дмитрий Сергеев, заключив сделку со следствием, получил условный срок, суд отпустил его на свободу, а ФСБ тут же задержала по другому делу. Сергеев этапирован в Москву и арестован по обвинению в хищении денежных средств при реставрации резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.