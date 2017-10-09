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09.10.2017 18:47

СМИ: Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита»

Оресте Чинквини станет новым спортивным директором «Зенита» Итальянец работал с Фабио Капелло в сборной России.

Как стало известно «Спорту День за Днем», итальянец Оресте Чинквини займет должность спортивного директора «Зенита» после скоропостижной смерти Константина Сарсании. 69-летний функционер ранее был лишь заместителем, придя в клуб этим летом после назначения главным тренером Роберто Манчини. Также рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия, однако Чинквини оказался более очевидным вариантом для руководства «Зенита», сообщает издание.

В России он знаменит тем, что помогал Фабио Капелло в национальной сборной. В чем-то его функции напоминали работу менеджера, который разбирался со всем, что происходит внутри команды и за ее пределами. Возможно, именно для этого Манчини и позвал Оресте в «Зенит», учитывая большой опыт Чинквини по соприкосновению с российским футболом.

Прежний спортивный директор сине-бело-голубых скоропостижно скончался на 50-м году жизни 7 октября. Бывший футболист, после окончания карьеры в 1993 работал агентом и тренером. Больше всего запомнился своей работой в «Зените», где он был спортивным директором (июль 2006-2007) и советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики (2008 год). С 8 февраля 2010 года — советник по спортивным вопросам президента Российского футбольного союза Сергея Фурсенко. 27 мая 2017 года вслед за Фурсенко вернулся на пост спортивного директора «Зенита». Умер 7 октября 2017 года в возрасте 49 лет.


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