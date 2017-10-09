Глава Пентагона призвал готовиться к войне с КНДР

Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал армию США быть готовой к военному варианту разрешения кризиса вокруг КНДР.

«Армия США должна быть готова к военному варианту, которым может воспользоваться наш президент, если это будет необходимо», — сказал он.

Данное заявление Мэттис сделал в ходе ежегодной встречи ассоциации армии США передает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Крайне опасная риторика между Лидерами КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом продолжается уже несколько недель. Стороны угрожают друг другу военными действиями. КНДР не устраивают совместные с Южной Кореей военные учения США у её границ, североамериканцев не устраивает ядерная и ракетная программа Северной Кореи.

О том, что «симметричный ответ» официальных структур России коснётся именно проектов радио «Свобода» в минувшую пятницу в интервью «Фонтанке» заявлял сенатор, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов. Представитель Перми в верхней палате Федерального Собрания России так же сообщал, что до конца октября будет готов законопроект вводящий в законодательство термин «вмешательство извне во внутренние дела государства».