Путин в Сочи соберет глав государств СНГ

11 октября в Сочи под председательством Президента Российской Федерации пройдет заседание Совета глав государств СНГ, сообщает 9 октября пресс-служба Кремля.

В ходе саммита лидеры обменяются мнениями по ключевым вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено дальнейшему повышению эффективности работы организации, ее исполнительных структур и отраслевых органов. Как ожидается, будет принято решение о передаче председательских функций в 2018 году от России к Таджикистану.

Планируется подписание ряда документов: по углублению сотрудничества в культурно-гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, – а также принятие заявления о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Во второй половине дня Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В повестке дня – актуальные темы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, в том числе ход ратификации странами-членами Договора о Таможенном кодексе ЕвразЭС. Планируется принять решения по реализации «цифровой повестки», по развитию сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг. Ожидается утверждение основных направлений международной деятельности ЕвразЭС и рассмотрение некоторых организационных вопросов функционирования Союза. Будет также объявлено о переходе к Российской Федерации председательства в Евразийском экономическом союзе в 2018 году.

Кроме того, «на полях» мероприятий Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч.