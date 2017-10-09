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09.10.2017 17:56

Комитет по законности Петербурга проводит служебную проверку в отношении своего пресс-секретаря

 

После жалобы депутата ЗакСа Петербурга Максима Резника на высказывание пресс-секретаря комитета по законности и правопорядку Ивана Краснова об «изрыгающих проклятия» сторонниках Навального комитет начал в его отношении служебную проверку.

Об этом сообщается в письме депутату, подписанном губернатором Петербурга Георгием Полтавченко (есть в распоряжении «Фонтанки»). В ответе на запрос Резника сообщается, что Краснов не представлял официальную позицию губернатора и за его слова ответственен лишь сам комитет. Сейчас в ведомстве началась служебная проверка, и только после нее можно будет говорить о каких-либо дисциплинарных взысканиях.

Напомним, депутат Законодательного собрания 20 сентября направил запросы не только губернатору, но и в прокуратуру города. Он счел, что Краснов должен быть привлечен к ответственности за следующее высказывание: «Сторонники Навального — провокаторы. Для того чтобы изрыгать свои проклятия, не надо собираться на фоне открыточных имперских видов Петербурга». Резник счел, что такая оценка оппозиции недопустима для госслужащего.


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