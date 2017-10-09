«Радио Свобода» получило от Минюста России предупреждение

Министерство юстиции предупредило три редакции – «Радио Свобода», издания «Идель.Реалии» и телеканала «Настоящее время» – о возможных ограничениях для журналистов. Причиной стало давление на российские СМИ за границей.

Как говорится в письме, полученном «Радио Свобода» 9 октября, законом о СМИ предусмотрена возможность установления ограничений для корреспондентов тех стран, где устанавливаются ограничения российским журналистам. Так как недавно давление властей США ощутили на себе представители телеканала Russia Today, чиновники решили найти в России СМИ, имеющие отношения с американскими властями.

Ранее МИД РФ уже обещал ответные меры по отношению к американским журналистам, если RT в США признают «иностранным агентом».

«Радио Свобода» вещает с 1950 года, оно финансируется американскими властями. По состоянию на октябрь 2017 года, корпорация запустила более 40 сайтов. «Idel.Реалии» и «Настоящее время» – проекты «Радио Свобода».