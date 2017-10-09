Путин встретится с представителями Siemens и Nord Stream

Президент России Владимир Путин 12 октября встретится с деловыми кругами Германии. На встрече, в частности, ожидаются представители концерна Siemens и оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream, сообщил 9 октября помощник президента Юрий Ушаков.

«Двенадцатого октября в Сочи состоится весьма важная встреча нашего президента с представителями деловых кругов Германии. Эта встреча организуется по инициативе Восточного комитета германской экономики», — цитирует Ушакова RNS со ссылкой на РИА Новости.

«Примерно будут участвовать 20 представителей немецкого бизнеса. Это очень крупные фирмы, которые постоянно работают на российском рынке», — добавил он, упомянув такие компании, как Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Metro, Schaeffler, Wolffkran и Nord Stream.

Ушаков заявил, что в основном во встрече будут участвовать председатели правлений этих немецких компаний. Siemens будет представлять член правления концерна Клаус Хелмрих.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что в июле Siemens оказалась в центре скандала из-за того, что две из четырех установок, предназначенных для поставки в Краснодарский край, были переправлены в Крым. Концерн провел расследование и счел действия "Технопромэкспорта" нарушением контрактных обязательств.

Вскоре после этого компания решила приостановить реализацию некоторых контрактов с российскими фирмами с госучастием. В Siemens подчеркнули, что компанией принято решение лишь о приостановке поставок российским клиентам по тем контрактам, которые касаются энергооборудования. Речь не шла об уходе с российского рынка.