Кремль: Макрон заявил о готовности принять участие в ПМЭФ

Президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, сообщил 9 октября помощник президента России Юрий Ушаков.

«Получена весьма положительная реакция на этот счет, и президент Франции сказал, что он был бы готов с удовольствием принять участие в Петербургском экономическом форуме», — сказал он, передает «Газета.Ru».

По его словам, в данный момент прорабатывается возможность отдельного визита французского главы государства в Россию до ПМЭФ.