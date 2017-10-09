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10.10.2017 19:30
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Выборы в Герцена пройдут с третьей попытки

Педагогический университет близок тому, чтобы все же выбрать ректора. Кандидатуру бывшего проректора СПбГУ Богданова согласовали в Минобрнауки после отмены уголовного дела.
Выборы в Герцена пройдут с третьей попытки

Выборы ректора университета имени Герцена с большой вероятностью состоятся в конце октября. Министерство образования и науки согласовало кандидатуру Сергея Богданова. Против него ранее выступал ректор СПбГУ Николай Кропачев, под чьим началом Богданов трудился последние 10 лет. За три месяца между рассмотрением в Москве характеристик кандидатов на пост ректора в Петербурге успели возбудить и закрыть в отношении Богданова уголовное дело, а также подать два иска в суд.

Ученый совет РГПУ имени Герцена направил в министерство образования и науки предложение о проведении выборов ректора в конце октября. 3 октября аттестационная комиссия министерства на этот раз согласовала две кандидатуры – и.о. ректора Сергея Богданова и  и. о. проректора по международному сотрудничеству Юлию Комарову, которую на этот пост несколькими месяцами ранее поставил Богданов. Третий участник ректорской гонки,  также выдвигавшийся в качестве кандидата, -  начальник управления по связям с общественностью Андрей Тумалев – фильтр аттестационной комиссии не прошел.

Как сообщил Богданов «Фонтанке»,  заседание комиссии прошло спокойно, никаких открытых возражений против кандидатов высказано не было, два претендента были выбраны тайным голосованием. Ректора СПбГУ, на прошлой аттестационной комиссии нелестно отзывавшегося о Богданове, на этот раз среди участников совещания не было.

Ранее «Фонтанка» писала о конфликте главы СПбГУ Николая Кропачева и его бывшего заместителя Богданова. Покровителем Богданова в университетских кругах считается президент СПбГУ Людмила Вербицкая, которая, как говорят, и посоветовала министерству образования назначить Богданова в педагогический вуз. После ухода проректора Кропачев поручил провести проверку его деятельности, по итогам которой было направлено с десяток заявлений в правоохранительные органы. А в июле было возбуждено уголовное дело по факту заключения контрактов с Московским исламским институтом на поставку книг и лекций, по версии следствия, услуги были оказаны не полностью. Ущерб был оценен в 11,6 млн рублей. После двух недель расследования прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, не найдя подтверждений причастности к преступлению Богданова. 

По данным «Фонтанки», надзорные органы пришли к выводу, что нарушение способа закупки  – заключение контракта не с помощью конкурсной процедуры – является административным нарушением, а не уголовным, а заключение контракта именно с исламским институтом не связано с личной или корыстной заинтересованностью Богданова. Частичное же предоставление услуг не повлекло за собой существенного нарушения интересов СПбГУ.

Как считают собеседники «Фонтанки», кандидат в руководители РГПУ имени Герцена скорее всего предоставил в министерство образования и науки справку об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, после чего выборная процедура и была запущена вновь. 

В прошлый раз, напомним, аттестационная комиссия минобрнауки не стала принимать решение об утверждении кандидатов, выслушав критику со стороны Николая Кропачева в адрес его бывшего подчиненного. 

В 2016-м же году голосование не состоялось из-за того, что министерство не согласовало дату выборной конференции, а один из двух кандидатов – председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов – снялся с выборов. Его в институте считали креатурой президента СПбГУ Людмилы Вербицкой, из-за чего опасались, что педагогический вуз могут присоединить к Большому университету. Этого, как известно теперь, не случилось, а назначенный и.о. ректора бывший проректор СПбГУ Богданов в конфликте со своим бывшим руководством.

К слову, помимо жалобы (по итогам которой возбудили уголовное дело, а потом отменили это решение), СПбГУ обратился и в суд. К бывшему проректору было подано два иска примерно на 600 тысяч рублей. Как говорится на сайте СПбГУ, таким образом Университет оценил затраты, понесенные вузом на то, чтобы легализовать самострой, возведенный в период управления хозяйством Богдановым. Первые заседания по искам СПбГУ, вероятно, совпадут по времени с датой ректорских выборов.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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