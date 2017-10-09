Первый российский углепластиковый катамаран начали испытывать в Петербурге

В Петербурге вышел на испытания первый российский пассажирский катамаран с корпусом из углепластика. Новейшая отечественная разработка может брать до 150 человек на борт и перевозить их на расстояния до 1000 км по морям и рекам, сообщила 9 октября пресс-служба Средне-Невского завода (СНСЗ) — производителя судна.

Как отметили на предприятии, корпус судна изготовлен из композитных материалов с применением отечественных углеродных тканей компании «Препрег-СКМ». Это позволило улучшить ударную прочность конструкции на 20 – 30%, усталостную прочность – на 50 – 200%. Кроме того, композитные корпуса значительно легче металлических и не подвержены коррозии.

Напомним, что впервые судно было представлено 20 сентября во время Петербургского инновационного форума. На презентации пассажирского судна генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо отметил, что уже с 2018 года завод готов приступить к серийному производству углепластиковых катамаранов.