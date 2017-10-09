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09.10.2017 17:03

Директора «ВНИИНефтехим» осудили условно за попытку продать здание института

 

Бывший директор ОАО «Всероссийкий НИИ нефтехимических процессов» осужден Невским районным судом условно за растрату имущества института, а именно продажу лабораторного корпуса НИИ.

Как сообщает 9 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, бывшего директора «ВНИИНефтехим» Павла Курбатова приговорили к 4 годам условно с испытательным сроком на 5 лет. Курбатов согласился с предъявленными ему обвинениями по 160-й статье УК РФ — присвоение или растрата.

Как установил суд, в октябре 2006 года объявленный в розыск петербуржец предложил осужденному заработать на продаже лабораторного корпуса «ВНИИНефтехим» на Железнодорожной улице, дом 40, литера А. Для этого Курбатов, не без помощи разыскиваемого организатора преступления, занял должность директора НИИ. По заниженной цене здание было продано подконтрольной преступникам организации, после чего в декабре 2008 года напополам новыми его владельцами стали ООО «Химпроект» и «Бизнесфиеста» – эти компании купили здание уже по реальной, рыночной цене — 105,7 миллиона рублей. Разницу между заниженной и настоящей стоимостью здания получили Курбатов и его знакомый — в качестве платы за поставку товарно-материальных ценностей на счет «ВНИИнефтехим» поступило 18 миллионов рублей. Кроме условного срока, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 87,7 миллиона рублей.

По данным системы СПАРК, в апреле 2014 года ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт нефтехимических процессов» было ликвидировано вследствие банкротства. 26 мая 2015 года указом президента 66,6 процента акций НИИ были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал ОАО «Роснефтегаз».

По данным из открытых источников, сейчас в бывшем лабораторном корпусе находятся офисы и производство 11 различных организаций.


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