Протест Навального и смерть пациентки связали через Интернет

Автомобиль скорой помощи в Петербурге опоздал к умирающей пациентке не из-за протестующих, но кандидатов на уголовное дело ищут среди них. Их имена были известны еще до трагедии.

Следственный комитет Петербурга не имеет доказательств того, что участники несогласованных митинга и шествия 7 октября напрямую причастны к задержке бригады скорой помощи, спешившей к умирающей женщине. Автомобиль медиков застрял перед Невским проспектом, который был перекрыт полицейскими, а не участниками. Но ответственных за смерть пациентки все равно поищут среди вероятных организаторов акции из команды Навального.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК) в связи с опозданием скорой было возбуждено в Петербурге очень оперативно. Еще не все протестующие покинули центр города, а следствие уже связало их активность с трагедией.

«7 октября 2017 года из квартиры дома на Колокольной улице поступил вызов скорой помощи в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы. По указанному адресу были направлены врачи. Однако проезд Невского проспекта был затруднен», – объяснял причину задержки медиков СК. Комитет здравоохранения Петербурга выдал идентичный комментарий.

Автор анонимного телеграм-канала «Дневник реаниматолога» удивился оперативности:

«Если констатация по приезду, значит, есть признаки биологической смерти (более часа назад). Если этих признаков нет, скорая начинает реанимационные мероприятия и везет тело в ближайший стационар. Вопрос, откуда комитет [здравоохранения] так быстро узнал про тело. Телефонограммы о трупах подаются два раза в сутки».

О том, что распространение информации о смерти пациентки могло быть ускорено искусственным способом, пользователи Сети рассуждали много.

Первоначальная версия, что участники шествия лично помешали проезду скорой, была опровергнута тоже довольно быстро. Их всех блокировали на участке Литейного от Пестеля до Некрасова. Мариинская больница, на территории которой находится принявшая в 18.48 вызов подстанция скорой, угол Невского и Литейного, где задержались медики на шесть-восемь минут, и Колокольная находятся южнее участка с протестующими.

Но перекресток Невского и Литейного действительно был перекрыт. Читатель «Фонтанки» с ником Mentoz уверяет, что находился в семь вечера на углу Невского и Литейного.

«Литейный был свободен, но на углу Невского полиция перегородила его автомашинами. В это время по Невскому пустили зеленую волну примерно на 15 минут, то есть Невский проспект было не переехать. По нему постоянным потоком ехали машины. На перекрестках скопились люди и недоумевали, почему так долго не включается зеленый для перехода Невского.

Примерно в 19.10 по Невскому проспекту в сторону Площади Восстания проехала колонна ОМОНа с включенными мигалками, после чего зеленая волна по Невскому закончилась».

Эти воспоминания подтверждает читатель с ником Лу Мумба:

«Невозможно было перейти Невский. Светофор работал в ручном режиме. Была зеленая волна Невскому. На Владимирском копили затор. Невский останавливали, когда у людей кончалось терпение, и они начинали перебегать проспект вопреки красному сигналу.

Протестующие перекрывали Литейный проспект на участке от Пестеля до Некрасова, но проезду спецтранспорта не мешали.

Известно как минимум о трех автомобилях скорой помощи, беспрепятственно проехавших через толпу в пик задержаний. По данным очевидцев, с 18.50 до 19.05 через гущу протеста проехали как минимум три скорых – две белого цвета и одна желтого. На Литейном, 35 оказывали помощь повредившей ногу девушке, еще одна бригада обслуживала травмированную правозащитницу Марину Букину, третья проехала насквозь в сторону Невского. Ее видели читатели «Фонтанки» в 19.00-19.05 на углу с Некрасова. И это не та скорая, которая спешила на Колокольную от Мариинской больницы.

По действующему законодательству, граждане могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности за участие и организацию несогласованных мероприятий, которые создали помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и транспортных средств, за причинение вреда здоровью человека или имуществу. Среди участников шествия по Литейному подозреваемых СК искать, пожалуй, бесперспективно. В отличие от организаторов.

Логика может быть такой – перекрывать Невский пришлось, чтобы остановить протестующих, а значит виноваты те, кто призвал их выходить на улицы.

По данным «Фонтанки», следствию предоставлены интернет-наработки центра «Э», который стал иницииатором задержания трех человека из петербургского штаба Навального утром 7 октября. Помощники координатора Михаил Соснин и Андрей Горшков и юрист Денис Михайлов, по версии оперативников, обладали «организационно-распорядительными функциями в сообществах соцсети, проводили предварительную агитацию, призывали принять участие в несогласованной акции, тем самым побуждая граждан к участию». Причем, как указано в материалах центра «Э», осуществлялись призывы не только к участию в митинге на Марсовом поле, но и последующему шествию по центральным улицам Петербурга.

Вечером 7-го, когда против протестующих были выдвинуты внушительные силы ОМОНа, а попытка полиции не пустить шествие на Невский закончилась полным его, Невского, перекрытием, активисты Навального были оштрафованы за организацию мероприятия на 20 тысяч рублей каждый. По той же статье 20.2 КоАП координатор петербургского штаба Полина Костылева была привлечена 5 октября, с той же формулировкой.

Вероятный вектор следствия отчасти подтвердил в своем заявлении глава «Единой России» в ЗакСе Александр Тетердинко:

«Как мы видим, призывы к соблюдению закона и недопущению несанкционированных массовых акций – не пустые слова, – заявил он сегодня, 9 октября. – Речь идет о безопасности людей, причем как участников этих акций, так и случайных прохожих, и даже живущих неподалеку людей. Печально, что жертвами политических амбиций отдельно взятых провокаторов становятся невинные люди».

Вряд ли повлияет позиция уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова:

«Множество жителей города столкнулись с неудобствами, вызванными несогласованным шествием и незапланированными перекрытиями дорожного движения… Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего – молодежь, на проведение несогласованных акций».

Как пояснила «Фонтанке» адвокат Ирина Гаврилова, применить 109-ю статью УК к организаторам несогласованной акции в теории можно, но добраться до суда у уголовного дела шансы призрачные:

«Любой адвокат уйдет от этих обвинений. В действиях организаторов отсутствует не то чтобы прямой, а даже косвенный умысел на наступление нежелательных последствий», – уточнила Гаврилова.

Расследование дела в отношении должностных лиц из числа руководства правоохранительных органов, отдавших приказ о перекрытии Невского проспекта, который не могла пересечь скорая помощь, адвокату кажется еще менее вероятным. Сотрудники действовали по оперативной обстановке и тоже не могли предполагать, что в квартире на Колокольной в это время задыхается женщина.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»