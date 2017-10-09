В парламент Украины внесен закон о запрете гражданам страны посещать РФ, об этом сообщают украинские СМИ 9 октября.

Как пишет "112 Украина", в Верховной раде зарегистрировали законопроект №7187 о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд с Украины в "государство-агрессор".

Авторы – представители "Блока Петра Порошенко" Андрей Немировский и Андрей Шинькович, также внефракционный депутат Андрей Денисенко. Текст документа пока еще не обнародован.

Как пишет УНИАН, 6 октября пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

В спецслужбе подчеркнули, что эта инициатива председателя СБУ Василия Грицака является "очередным шагом правового регулирования противодействия российской агрессии".

«В проекте закона, в частности, предусмотрена уголовная ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины», – сообщили в пресс-центре СБУ.