Рикардо Бофилл высоко оценил комплекс ЮИТ у Смольного

Испанский архитектор Рикардо Бофилл, глава бюро Taller de Arquitectura, ознакомился с ходом строительства элитного жилого комплекса «Смольный проспект» компании «ЮИТ Санкт-Петербург». Бюро Рикардо Бофилла разрабатывало концепцию и проект нового комплекса.

Теперь, на завершающей стадии строительства, автор проекта высоко оценил качество строительных и отделочных работ.

Рикардо Бофилл посещает комплекс «Смольный проспект» почти каждый месяц в рамках авторского надзора за проектом. В этот раз он отметил высокое качество цветовых решений фасадов. Они выдержаны в светлых пастельных тонах, созвучных цветовой гамме классической застройки Петербурга и одновременно характерных для стиля Рикардо Бофилла.

Позитивное впечатление произвел и вид внутренней отделки, венецианской штукатурки в вестибюлях и коридорах квартир. Рикардо Бофилл осмотрел шоу-рум – трехкомнатную квартиру с базовой подготовкой – и подчеркнул отличное качество работ, способных удовлетворить самые взыскательные требования клиентов.

Благоустройство двора тоже получило высокую оценку Рикардо Бофилла. Автору проекта понравилось мощение с включением задуманных им линий из гранитных вставок. Хорошее впечатление произвело и качество детских и спортивных площадок от финской компании Lappset. Высказанные маэстро рекомендации по озеленению территории будут учтены в ходе завершающих работ над проектом.

Комплекс «Смольный проспект» создается в историческом центре Петербурга, на Смольной набережной. Концепция проекта совмещает строительство трех неоклассических зданий на 395 квартир с уникальными видами на Неву и Смольный собор и капитальный ремонт трех исторических домов последней трети XIX – начала XX века с полным сохранением и восстановлением несущих конструкций и подлинных фасадов.

Капитальный ремонт исторических домов на Смольном проспекте был завершен в декабре 2015 года. Ввод в эксплуатацию трех строящихся зданий планируется в четвертом квартале 2017 года.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»