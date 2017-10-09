Лоукостер Air Berlin прекратит полеты с 28 октября

Air Berlin прекратит полеты к 28 октября 2017 года.

Об этом 9 октября сообщает RNS со ссылкой на агентство Reuters и на сообщение второй по величине авиакомпании Германии. Компания также призвала сотрудников трудоустраиваться в других местах.

15 августа Air Berlin запустила процедуру банкротства «с целью продолжить уже начатую реструктуризацию». В сообщении отмечалось, что немецкое правительство, а также Lufthansa и другие партнеры поддерживают Air Berlin в ее усилиях по реструктуризации.

Позже Lufthansa сообщила, что ведет переговоры о покупке доли в Air Berlin, чтобы таким образом предложить возможность для трудоустройства персонала банкротящейся компании. 30 августа крупнейший в Европе лоукостер Ryanair заявил, что Еврокомиссия и антимонопольная служба Германии должны принять меры, чтобы заморозить сделку по приобретению Lufthansa активов Air Berlin. По мнению руководства Ryanair, процедура банкротства, запущенная Air Berlin, позволит Lufthansa приобрести Air Berlin на средства, выделенные компании государством, и нарастить долю на рынке с 68 до 95%, что приведет к росту тарифов.