Авиакомпания «Россия» соединила Петербург и ОАЭ

Авиакомпания «Россия» в рамках чартерного расписания приступила к выполнению полетов из аэропортов Санкт-Петербурга («Пулково») и Екатеринбурга («Кольцово») в третий по величине город Объединенных Арабских Эмиратов — Шарджу.

Полеты по этому направлению из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга будут выполняться еженедельно по воскресеньям. В зимний период «Россия» рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

Как пояснили в авиакомпании, благодаря постоянному развитию маршрутной сети пассажиры авиакомпании «Россия» имеют возможность выбрать место своего отдыха среди значительного количества стран и городов.

Чартерное сообщение между Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и ОАЭ предусматривает программа полетов авиакомпании на популярные туристические направления.

Обслуживать новую линию будут современные комфортабельные воздушные суда Boeing 737 с 189 местами в экономическом классе.

Шарджа – единственный эмират, расположенный на Персидском и Оманском заливах. Эмират предлагает туристам все виды пляжного отдыха, помимо этого здесь можно увидеть различные памятники архитектуры, Шарджа знаменит своими рынками.

Данные рейсы стали дополнением к уже выполняемым в партнерстве с Аэрофлотом рейсам из московского аэропорта Внуково в Дубай по вторникам и пятницам.

Справка о компании

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Базируется в Санкт-Петербурге и Москве, имеет филиалы Ростове-на-Дону и Оренбурге. «Россия» – вторая по величине авиакомпания РФ, один из самых любимых и популярных брендов петербуржцев, официальный перевозчик ФК «Зенит». Маршрутная сеть авиакомпании в летнем сезоне 2017 года состоит из более 120 направлений. Воздушный флот «России» включает в себя 15 Вoeing 737-800, 31 лайнер семейства Airbus А320, 6 воздушных судов семейства Boeing 777 и 9 Boeing 747.