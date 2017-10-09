В Петербурге по звонку эвакуировали суд, где проходил процесс над телефонной террористкой

Московский районный суд Петербурга 9 октября эвакуирован после анонимного звонка о заминировании. Сегодня там слушалось дело о телефонном терроризме.

Как стало известно «Фонтанке», днем неизвестные позвонили приставам, работающим в райсуде на Московском проспекте, 129, и сообщили о заложенном в здании взрывном устройстве, а также порекомендовали провести эвакуацию. Приставы уведомили полицию о звонке, началась эвакуация.

В одном здании с судом соседствуют крупное отделение «Почты России» и районная администрация.

Сегодня в Московском суде проходило очередное заседание по делу о телефонном терроризме. На скамье подсудимых – петербурженка. Ее дело слушают с января 2017 года. Заседание провести успели. Несколько других дел, о грабеже, краже и разбое, пришлось отложить.

В пресс-службе Санкт-Петербургского горсуда «Фонтанке» подтвердили эвакуацию Московского.

Массовая эвакуация зданий в Петербурге длится третий день. Сегодня телефонные террористы начали с учреждений Смольного и школ, продолжили вокзалами, почин подхватили бизнес-центры, в том числе Дом Зингера с офисами «ВКонтакте» и, предположительно, российским представительством мессенджера Telegram.